بغداد.. إجراءات تفتيش تطيح بـ"إرهابي" واعتقال أشخاص حاولوا قطع طريق

شفق نيوز/ ألقت قيادة شرطة بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، القبض على متهم بـ"الإرهاب"، في وقت اعتقلت فيه عمليات بغداد اشخاص حاولوا قطع طريق شرقي العاصمة.

وقالت وكالة الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز سيطرة الصقور التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب اثناء محاولته النفاذ من السيطرة".

واضافت، "تم التأكد من اسمه ومعلوماته في قاعدة البيانات الخاصة بحاسبة المطلوبين كونه مطلوب الى محكمة تحقيق الانبار المختصة بقضايا الارهاب حيث تم تسليم المتهم الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

من جانبها اعلنت عمليات بغداد اعتقال اربعة أشخاص لمحاولتهم قطع أحد الطرق شرقي العاصمة.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات بغداد تؤكد بمشروعية التظاهر السلمي وهو حق كفله الدستور العراقي، ولكن بإتباع الطرق الرسمية لممارسة هذا الحق".

واوضحت ، "بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية من نوع "تك توك" نيتهم قطع الطريق بواسطة حرق إطارات كانوا يحملونها معهم وذلك في ساحة "وهران" ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، تم اعتقالهم من قبل قوة في اللواء (٤٢) فرقة المشاة الحادية عشرة وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".