بغداد.. جثة ومصابان وسطو مسلح في العيد

شفق نيوز/ عثرت القوات الأمنية العراقية، يوم الخميس، على جثة مجهولة الهوية، فيما سجلت حصول مشاجرة وإصابة اثنين، فضلاً عن عملية سطو مسلح في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت ظهر اليوم، على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد، بدت عليها آثار طعنات سكين بمنطقة البطن".

وأضاف المصدر، أن "شخصين أصيبا بجروح إثر مشاجرة بين عدد من الشباب تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وذكر المصدر أيضاً أن "مسلحين مجهولين، أقدموا على اقتحام منزل خالٍ من ساكنيه، ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مصوغات ذهبية وأموال لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".