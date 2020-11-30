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بغداد.. جثة مجهولة الهوية، وامرأة تنهي حياتها بمسدس زوجها

Category: أمـن

Date: 2020-11-30T20:00:30+0000
بغداد.. جثة مجهولة الهوية، وامرأة تنهي حياتها بمسدس زوجها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بعثور قوات الأمن الاثنين على جثة مجهولة الهوية عليها آثار إطلاق النار، مشيرا إلى أن امرأة انتحرت باطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أجهزة الأمن "عثرت على جثة رجل مجهول الهوية داخل عجلة نوع برادو ضمن منطقة كسرة وعطش في مدينة الصدر".

وأضاف أن الجثة بدت عليها آثار اطلاق نار بمنطقة الرأس.

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "امرأة من مواليد ١٩٩٠ أقدمت على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها داخل دارها ضمن منطقة حي الجهاد".

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