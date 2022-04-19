سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد.. توقف مفاجئ يصيب عجلة "السونار" في مدخل الكرادة

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T19:43:16+0000
بغداد.. توقف مفاجئ يصيب عجلة "السونار" في مدخل الكرادة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن توقفاً مفاجئاً اصاب عجلة الرابسكان (السونار) في مدخل منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التفتيش الآن تتم بصورة يدوية وعبر الكلاب البوليسية "الكي ناين".

واشار الى "انزال جميع الركاب حتى المركبة التي بداخلها عوائل لغرض التفتيش"، لافتا الى أن "هذا الاجراء تسبب بزخم مروري شديد عند المدخل وانزعاج العوائل".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصدور توجيه يقضي بنصب عجلات "سونار" عند مداخل منطقة الكرادة وسط بغداد واغلاقها بالكامل في المساء.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "ووفق توجيهات صدرت عن قيادة عمليات بغداد تم نصب عجلات الرابسكان (السونار) في مدخلي منطقة الكرادة، الاول من جهة ساحة كهرمانة، والاخر من جهة سبع قصور".

وأوضح المصدر، أنه "بهذا الاجراء تم الغاء اغلاق المنطقة يومياً بعد الافطار".

وفي وقت سابق اليوم، حدد قائد عمليات بغداد، أساليب بديلة لتعويض إغلاق طرق الكرادة، وشدد على استنفار الإمكانات كافة لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.

related

القوات الامنية تقطع شارعاً مهماً وسط بغداد "لأمر طارئ".. صور

Date: 2021-05-16 15:01:36
القوات الامنية تقطع شارعاً مهماً وسط بغداد "لأمر طارئ".. صور

سكرتير الكاظمي يعلن فك "قيود أمنية" عن مسيحيين في بغداد (صور)

Date: 2021-06-17 19:14:48
سكرتير الكاظمي يعلن فك "قيود أمنية" عن مسيحيين في بغداد (صور)

انفجار ثان في منطقة الكرادة ببغداد

Date: 2021-08-04 17:57:22
انفجار ثان في منطقة الكرادة ببغداد

تحديث.. انفجار يستهدف عجلة تابعة لشركة أمنية في كرادة بغداد

Date: 2021-08-04 17:44:58
تحديث.. انفجار يستهدف عجلة تابعة لشركة أمنية في كرادة بغداد

العثور على جثة لواء منسوب للفوج الرئاسي في إحدى شقق الكرادة

Date: 2021-10-16 12:04:33
العثور على جثة لواء منسوب للفوج الرئاسي في إحدى شقق الكرادة

احباط تفجير في قلب بغداد

Date: 2020-10-13 05:58:45
احباط تفجير في قلب بغداد

تفكيك شبكة تتاجر بالفتيات تديرها امرأة في الكرادة وسط بغداد

Date: 2022-01-07 07:32:03
تفكيك شبكة تتاجر بالفتيات تديرها امرأة في الكرادة وسط بغداد

انتشار أمني كثيف وسط بغداد بعد تهديد جماعة "مجهولة"

Date: 2020-12-14 20:06:03
انتشار أمني كثيف وسط بغداد بعد تهديد جماعة "مجهولة"