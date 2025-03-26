بغداد توقع بسفاح خطير استهدف ضحاياه بالمطرقة الحديدية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء بأن قوة أمنية من شرطة الرصافة تمكّنت من الإطاحة بمجرم خطير يستخدم "المطرقة الحديدية" في قتل ضحاياه، فيما حررت فتاة مختطفة كانت بحوزته.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنة تقدّمت بإخبار عن تعرّض ابنتها لحادثة خطف ضمن منطقة (شاعورة)، ما دفع بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة الزوراء ومركز شرطة أكد، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضاف أنّه "جرى متابعة كاميرات المراقبة في المنطقة والتحري وجمع المعلومات، ما أسهم في التوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه"، مبيّناً أنّ "التحقيقات الأولية كشفت عن كونه مطلوباً بجرائم خطف وقتل متعدّدة وفق أحكام المادة (421)، فضلاً عن كونه من أخطر السفاحين، إذ يستخدم المطرقة الحديدية في تنفيذ جرائمه".

وبحسب الوزارة فإنّ "المتهم اعترف خلال التحقيق بارتكابه سلسلة جرائم، أبرزها حادث قتل المجنى عليه (ا) في منطقة شاعورة وجدر بواسطة مطرقة، وحادث قتل المجنى عليه (ن.م.س) البالغ 70 عاماً في منطقة النهروان بواسطة بلوكة بعد اغتصابه، ورمي جثته في الطمر الصحي في النهروان".

وتابعت في بيانها أن "المتهم أقرّ كذلك بقتل شخصين آخرين في منطقتي الزعفرانية والمسيّب، أحدهما صاحب تكتك بالاشتراك مع متهم ثانٍ، بالإضافة إلى حادث خطف فتاة من منطقة الكرادة وقتلها وأخذ أعضائها البشرية قبل نحو شهر ونصف في منطقة (شاعورة وأم جدر)".

وأشارت إلى أنّه "تم ضبط أداة الجريمة (المطرقة الحديدية)، بينما أودِع المتهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".