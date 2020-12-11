بغداد توجه بنشر تعزيزات عسكرية "متطورة" بصلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين يوم الجمعة ان وزارة الدفاع نشرت تعزيزات عسكرية بتقنيات حديثة في مناطق ناحية الزوية المحاذية لجبال مكحول لمواجهة اي هجمات او تهديدات لعناصر داعش.

وقال مدير ناحية الزوية محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، ان وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري امر بنشر الفوج الثالث من اللواء 43 التابع للفرقة العاشرة من الجيش العراقي والفوج 12 من شرطة طوارئ صلاح الدين في مناطق "اطراف الزوية والمسحك والنمل ومنطقة الخانوكة" الحدودية مع قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين لمنع اي هجمات او ضربات لعناصر داعش المتواجدة في جبال مكحول احيانا .

واكد زيدان نصب 4 كاميرات حرارية في النقاط الاستراتيجية لرصد اي تحركات او نشاط لعناصر داعش عبر جبال مكحول، مؤكدا أن "العمليات الاخيرة في جبال مكحول حدت من وجود عناصر داعش بنسبة كبيرة وانحسر تواجدها على افراد معدودة تتنقل في المناطق الوعرة وعاجزة عن شن اي ضربات جديدة".

وتعرضت منطقة "المسحك" التابعة لناحية الزوية الشهر الماضي لهجوم وكمين لداعش اودت بحياة 10 عناصر امنية ومدنيين واصابة 8 اخرين وهو الهجوم الاعنف منذ سنوات عدة.

وتعد ناحية الزوية أول منطقة في العراق قاومت مسلحي داعش، بتاريخ (7 يوليو 2014)، حيث قام أهالي الزوية داعش قرابة 15 ساعة إلا أن مسلحو التنظيم احتلوا الزوية في المحصلة لقلة السلاح والعتاد المتوفر وعدم مساندة الحكومة العراقية لهؤلاء المقاتلين.

وقام مسلحو التنظيم لاحقاً بتفجير أكثر من 156 منزلا في الناحية انتقاماً من سكانها.