بغداد.. توتر أمني بين أهالي "الكريعات" والفوج التكتيكي ومكتب نائب يُرشق بالحجارة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بحصول توتر أمني بين أهالي إحدى المناطق الشعبية والفوج التكتيكي بسبب حجز دراجات نارية، مشيراً إلى الأهالي قاموا برشق مكتب أحد النواب في المنطقة بالحجارة احتجاجاً على الممارسة الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بحصول مشاجرة بين أهالي منطقة (الكريعات) ومنتسبي الفوج التكتيكي الذي قام بحجز عدد من الدراجات النارية في المنطقة مما أدى إلى نشوب تشابك وتم إطلاق النار من قبل القوة الأمنية".

وأضاف "تم استدعاء فوج الطوارئ الأول وحضور آمر الفوج ومدير قسم شرطة الأعظمية والقوة الماسكة للأرض وهي فوج الطوارئ الأول"، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية.

وتابع المصدر أن "عدداً من المواطنين تجمعوا بالقرب من مكتب النائب عباس حسين صالح الجبوري في (الكريعات) للتعبير عن احتجاجهم على تصرفات الفوج التكتيكي وحجز الدراجات النارية"، مبيناً أن "بعض المواطنين قاموا برشق مكتب النائب بالحجارة ما دفع حراس المكتب إلى إطلاق النار في الهواء لتفرقة المواطنين".