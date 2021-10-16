بغداد تنشر مزيداً من القوات في شوارع العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بنشر مزيد من القوات الأمنية مساء يوم السبت في شوارع العاصمة بغداد قُبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة بغداد نشرت بشكل مكثف قواتها في العاصمة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى تحسبا من وقوع اي طارئ".

وأضاف المصدر أن قوات الشرطة انتشرت في جميع قواطع مسؤوليتها بأرجاء العاصمة، مبينا أنها تقوم بعمليات تفتيش السيارات المارة.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت في وقت سابق قوات الأمن وسط بغداد وخاصة في مداخل المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

كما نشرت السلطات قوات الجيش في محافظات جنوبية بينها ذي قار والمثنى وميسان.

ويأتي هذا الاستنفار الأمني قُبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، إذ تخشى السلطات احتمال اندلاع أعمال عنف يقدم عليها معترضون على النتائج.