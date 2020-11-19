بغداد تنشر لواءين من الشرطة الاتحادية في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوصول لواءين من الشرطة الاتحادية العراقية مساء الخميس إلى محافظة نينوى للانتشار في قضاء سنجار، معقل الكورد الايزيديين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لواءين من قوات الشرطة الاتحادية وصلا إلى قضاء سنجار للانتشار بدءاً من يوم غد الجمعة".

وأوضح المصدر أن "قوات الشرطة الاتحادية ستنتشر في المنطقة الحدودية مع سوريا"، مشيراً إلى أن عدد أفراد اللواءين يبلغ 2500 مقاتل على الأقل.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى اتفاق سنجار وينص على إدارة مشتركة للقضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية.

كما ينص الاتفاق على نشر القوات الاتحادية العراقية وإخراج جميع الجماعات المسلحة من سنجار بمن فيهم مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا وفصائل الحشد الشعبي.