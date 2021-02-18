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بغداد تنشر قوات الأمن قُبيل "ساعة الحسم"

Category: أمـن

Date: 2021-02-18T15:44:21+0000
بغداد تنشر قوات الأمن قُبيل "ساعة الحسم"

شفق نيوز/ باشرت السلطات في بغداد، الخميس، بنشر قوات أمنية في أرجاء العاصمة قُبيل سريان حظر التجوال الليلي للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب مصدر أمني.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قال المصدر إن "القوات الامنية باشرت بتشديد إجراءاتها من خلال نشر السيطرات المشتركة (نقاط التفتيش) استعدادا لدخول العاصمة حظر التجوال الشامل".

وأشار إلى أن "السلطات الأمنية تدعو المواطنين الى البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم".

وسيدخل حظر التجوال حيز التنفذ بدءا من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحا من كل يوم ولمدة أسبوعين.

وفرضت السلطات حظر التجوال الجزئي إلى جانب قيود أخرى بينها تعليق دوام المدارس والانشطة الرياضية وغلق المساجد والأماكن العامة الأخرى في أعقاب تسجيل البلاد إصابات متزايدة تزامنت مع تشخيص دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.

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