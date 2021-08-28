بغداد تنشر دوريات قرب الجسور للحد من محاولات الانتحار

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم السبت، تسيير شرطة بغداد لعدد كبير من الدوريات الراجلة على الجسور للحد من حالات الانتحار.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة بغداد نشرت، عدداً كبيراً من الدوريات الراجلة والآلية ضمن الجسور ومقتربات الانهر من أجل تأمين الحماية اللازمة لهذه النقاط الحيوية بالاضافة للحد من حالات الانتحار التي قد يقدم البعض عليها".

واضافت، أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه مديرية افواج طوارىء شرطة بغداد والافواج التابعة لهذه المديرية بتحريك دوريات راجلة وآلية ضمن الجسور ومقترباتها وتفعيل دور هذه الدوريات للحد من حدوث حالات الانتحار التي قد يقدم البعض على القيام بها وعلى مدار ٢٤ ساعة".