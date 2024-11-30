بغداد تمسي على قتل بسلاح أبيض ومصرع أجنبي وانتحار "فاشلة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل ثلاثة حوادث أمنية في العاصمة بغداد، من بينها محاولة انتحار فاشلة لفتاة، ومصرع رجل أجنبي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2010 أصيبت نتيجة محاولتها الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها ضمن مدينة الصدر، وتم إنقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً باكستاني الجنسية لقي حتفه داخل مطحنة يعمل بها ضمن قضاء المدائن نتيجة سقوطه من درج المطحنة، حسب إدعاء صاحبها"، مؤكداً "التحفظ على صاحب المطحنة كإجراء أصولي".

ولفت المصدر، إلى أن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف أسبابها داخل ملعب كرة قدم ضمن منطقة الرشاد، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء (سكين) ما أسفر عن مقتل أحدهم، فيما لاذ الجاني بالفرار".