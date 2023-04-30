بغداد تمسي على فاجعة في عائلة وسطو مسلح وموظف ينهي حياة طالب

شفق نيوز / أمست العاصمة بغداد، يوم الأحد، على فاجعة داخل عائلة نتيجة مشاجرة أشقاء اثنين، وفيما نفذ مجهولون سطواً مسلحاً على منزل وسرقوا 17 مليون دينار عراقي، أنهى موظف في وزارة التربية حياة طالب بعد دهسه.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين أشقاء اثنين أحدهما يعاني من حالة نفسية، تطورت الى استخدام الأسلحة البيضاء (الآلات حادة) ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل أحد الشقيقين بعد تلقيه طعنات من أخيه المصاب بحالة نفسية"، من دون معرفة الأسباب".

وفي حاث آخر، نوه المصدر، إلى "قيام مسلحين مجهولون بسطو على منزل خالٍ من ساكنيه، ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة، وقاموا بسرعة مبلغ قدره 17 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار".

في غضون ذلك، أنهى موظف في وزارة التربية، حياة طالب، بحادث دهس "غير متعمد" في تقاطع الشالجية باتجاه ساحة صنعاء وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، أن "الحادث ناجم عن سرعة عدم انتباه الجاني الذي جرى اعتقاله كإجراء أصولي"، موضحاً أن "الطالب من مواليد 2005".