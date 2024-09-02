بغداد تمسي على عدة حوادث أمنية: رمانات يدوية واعتقال متسولين

شفق نيوز/ أمست بغداد يوم الاثنين، على عدة حوادث أمنية في عدة مناطق من العاصمة بحسب مصادر أمنية أبلغت وكالة شفق نيوز.

ففي جنوب بغداد تم العثور على رمانات يدوية مرمية على جانب الطريق ضمن منطقة الزعفرانية، إذ تم استدعاء "صقر بغداد" الذي بدوره قام برفع الرمانات دون اصابات تذكر.

وفي شرقي العاصمة؛ أقدم شخص مسلح على إطلاق النار من سلاح نوع مسدس في فضاء منزل شخص يعمل محامي ضمن منطقة الامين

حيث قام الشخص بالصراخ وأبلغ المحامي انه تم ارساله من قبل طليقته ولاذ بالفرار.

وفي كرخ بغداد؛ تمكنت مفارز مديرية النجدة، وخلال الممارسة الامنية المسائية التي أجرتها مفارز المديرية المذكورة من إلقاء القبض على 24 متسولا.

وأضاف بيان لمديرية شرطة الكرخ ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز النجدة فضّت خمس مشاجرات ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.