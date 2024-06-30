بغداد تمسي على حالتي وفاة "غامضة" واعتقال متهم بتنفيذ "الدكات العشائرية" مقابل ثمن

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في العاصمة بغداد يوم الأحد، بوجود حالتي وفاة في ظروف غامضة، إحداها لوافد سوري.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مجموعة من العمال ابلغوا عن حالة وفاة (غامضة) لعامل سوري الجنسية تولد 1997 في مجمع رويال ستي السكني ضمن منطقة علي الصالح في بغداد.

وأضاف المصدر؛ أنه تم رفع الجثة بحضور خبير الأدلة الجنائية ونقلت الى الطب العدلي للكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.

وفي منطقة الوزيرية في بغداد، ذكر مصدر أمني آخر بوصول بلاغ عن حالة وفاة مشتبه بها لرجل تولد 1959 داخل سيارة نوع كيا، مشيرا إلى أنه تم رفع الجثة بحضور خبير الادلة ونقلت الى الطب العدلي.

وفي حادث آخر، تم إلقاء القبض على منتسب في الداخلية بالاستراحة يقوم باطلاق العيارات النارية في الفضاء ضمن منطقة العلاوي.

وفي غضون ذلك؛ تم القبض على شخص يمتهن القيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة الشعب.

وبحسب مصدر أمني ابلغ وكالة شفق نيوز؛ أن الشخص مطلوب على قضايا قانونية اخرى منها السرقة لعدد من مراكز الشرطة شرق العاصمة.