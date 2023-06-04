بغداد تمسي على حادثي دهس وطعن واعتقال قاتل شقيقه

شفق نيوز / أمست العاصمة بغداد، يوم الأحد، على سلسلة من الأحداث الأمنية، أبرزها مصرع امرأة بحادث دهس، واعتقال قاتل شقيقه، وإصابة مدنيين اثنين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الشيشان قرب جسر ديالى، جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن إصابته برصاصتين في ساقيه، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "كميناً محكماً استند إلى مذكرة قبض رسمية، ضمن منطقة الزعفرانية، نتج عنه القبص على شخص أقدم على قتل شقيقه في منطقة الدورة، وضُبط بحوزته مادة تشبه (الكرستال) المخدرة، يقدر وزنها 5غم".

في السياق، لفت المصدر، إلى "قيام شخصين مجهولي الهوية بالتشاجر مع مواطن، مستخدمين آلات حادة، ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة، ما أسفر عن إصابته بطعنات سكين بمنطقة الصدر".

وتابع، بالقول: "بعد نصب كمين للمتشاجرين، تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الفرار".

في غضون ذلك، لقيت امرأة تبلغ من العمر 61 عاماً، مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس بواسطة (كابسة نفايات) ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث جرى القبض على صاحب المركبة، وإيداعه التوقيف"، وفقاً للمصدر.