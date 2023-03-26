بغداد تمسي على ثلاثة حوادث.. مقتل لصين واعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز / أمست العاصمة بغداد، يوم الأحد، على سلسلة حوادث أمنية في مناطق متفرقة، تمثلت بمقتل لصّين ومصرع رجل بصعقة كهربائية، واعتقال تاجر مخدرات.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شخصين أقدما مساء اليوم، على سرقة دراجة من داخل دار ضمن قطاع 60 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "صاحب الدار لاحظ الشخصين وهما يسرقان الدراجة، وقبل أن يلوذا بالفرار أطلق النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهما".

في السياق، أفاد المصدر، بمصرع شخص من مواليد 1976 نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة الأمطار، ضمن شارع الكهرباء في منطقة الزعفرانية، حسب ادعاء ذويه.

إلى ذلك، نوه المصدر، إلى اعتقال تاجر مخدرات بعد محاولته الهرب والتحصن في أحد الدور السكنية ضمن منطقة الكريعات، دون إصابات تذكر.