بغداد تمسي على العثور على فتى ذبيح وانفجار قنبلة وسرقة امرأة سبعينية

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مساء الاثنين، إلقاء القبض على متهم بجريمة السرقة، وضبط مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، فيما عثرت قوة أمنية على فتى (مذبوح) في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت عن وجود حادث سرقة لأحد الدور السكنية في حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء السادس، وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء".

وأضافت أن "الفريق توجه إلى محل الحادث وتبين تعرض دار مواطنة تبلغ من العمر 76 عاماً إلى إعتداء وسرقة (مبلغ مالي مع مصوغات ذهبية)".

وأوضحت الشرطة، أن "بعد جمع المعلومات والتحري وتتبع كاميرات المراقبة تمكنت القوة من التوصل إلى الجاني وإلقاء القبض عليه في زمن قياسي (خمس ساعات) من تنفذه جريمة السرقة".

في السياق، أصيب مواطن صاحب بسطية لبيت الأحذية كان يحمل معه رمانة يدوية وانفجرت عليه أثناء العبث بها ضمن شارع السايدين في منطقة حي أور شرقي العاصمة"، وفق مصدر أمني أخبر وكالة شفق نيوز.

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن "قوة أمنية عثرت على جثة فتى يتراوح عمره بين 13-16 سنة، وجد مقتولاً بالقرب من دراجته نوع (تك تك) بأسلوب النحر ضمن منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد".