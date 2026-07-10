بغداد تكلّف العقيد محمد الصفار بمهام مدير الأمن الوطني في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الجمعة، بصدور أوامر عليا من العاصمة بغداد تقضي بتكليف العقيد محمد الصفار بمهام إدارة جهاز الأمن الوطني في المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات الرسمية قضت بتسلم العقيد الصفار للمنصب خلفاً للمدير السابق، العميد فلاح حسن.

وأضاف أن الأوامر الصادرة شملت أيضاً تكليف العميد فلاح حسن بمهام ومسؤوليات جديدة داخل المقر العام لجهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد، وذلك في إطار التدوير الوظيفي والخطط الأمنية الجديدة لتعزيز الاستقرار.