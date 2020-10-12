بغداد تكشف حقيقة إرسال قوات إضافية من الحشد لكركوك

شفق نيوز/ نفت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين صحة الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات إضافية من الحشد الشعبي إلى محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا غير دقيق عّن تحرك قطعات مِن الحشد الى كركوك".

وأوضحت الخلية، أن "جميع حركة القطعات العسكرية تتم مِن خلال قيادة العمليات المشتركة حصرا"، مضيفة "لا صحة للشائعات التي نشرت".

وكانت الأنباء قد أفادت بإرسال فوج مهمات خاصة في الحشد الشعبي إلى محافظة كركوك بناء على توجيهات قيادة الحشد.

ووفق الأنباء المتداول فإن قوات الفوج تمركزت في مواقع حيوية ومهمة في كركوك.



