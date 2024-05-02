بغداد تكشف تفاصيل ضبط معمل لصناعة "الكرستال" بالتعاون مع سلطات كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، يوم الخميس، عن تفاصيل عملية أمنية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية خارج حدود إقليم كوردستان، وأسفرت عن ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن ضبط المعمل، ناتج عن "تعاون دولي لوزارة الداخلية، بالتنسيق مع دول الجوار، حيث تلقت معلومات من سوريا تفيد بوجود المعمل الخاص بصناعة الكرستال والكبتاغون"، لافتاً إلى أن "المعمل يبعد عن مدينة السليمانية بحدود الساعتين والنصف، في منطقة خارج حدود المحافظة".

وأضاف ميري، أن "العملية أسفرت أيضاً عن اعتقال أربعة متهمين مهمين جداً، ومطلوبين بقضايا تجارة دولية عدة، وضبط قرابة 180 كغم من المواد المخدرة"، مشيراً إلى أن "العملية استمرت 20 يوماً، ونتج عنها مصادرة المضبوطات في المعمل".

ونوه الناطق باسم الداخلية، إلى أن "العملية التي نفذتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نوعية ومهمة، وتمت بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان (الأسايش)".