بغداد تكشف تفاصيل الإطاحة بتجار مخدرات دوليين وتثمن جهود سلطات كوردستان

شفق نيوز/ كشفت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، يوم الأحد، تفاصيل عملية وصفتها بالنوعية الأولى من نوعها في ملف مكافحة المخدرات في البلاد، مؤكداً أنها تمت بتعاون و"جهد مميز" من سلطات إقليم كوردستان.

وأوضح مدير عام المديرية، اللواء أحمد الزركاني، لوكالة شفق نيوز، أن "العملية الأخيرة التي تمت في محافظة دهوك، أطاحت بأكبر شبكة لتجارة المخدرات، وكانت تضم تجاراً دوليين"، لافتاً إلى أن العملية تمت نتيجة "تنسيق وتعاون مباشر مع وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، وبمتابعة من وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري".

وأضاف الزركاني، أن "شبكة المخدرات كانت مسؤولة عن توريد حبوب (الكبتاغون) من دولة مجاورة لمحافظات العراق ومنها إلى دول المنطقة"، مؤكداً أن "مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، ومجلس قضاء إقليم كوردستان، كان لهما دور مهم في متابعة القضية وتفعيل ملاحقة المتورطين".

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، عن تفكيك عصابة دولية بحوزتها أكثر من نصف طن من الحبوب المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للوكالة، أنه "بعد صدور أمر من قاضي التحقيق في الأسايش تمكنت فريق التحقيق والمتابعة في المديرية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان من إلقاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات في محافظة دهوك في الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري".

وأضافت "تبين في التحقيقات أن هؤلاء المتهمين هم أعضاء في عصابة دولية للمخدرات ولديهم معلومات كاملة عن عدد من مخازن المواد المخدرة في داخل العراق وإقليم كوردستان".

وأشارت إلى أنه "بعد التنسيق بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ووزارة الداخلية الاتحادية والمديرية العامة للأسايش، تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديرية مكافحة المخدرات وجهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان وجهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي إضافة إلى مديرية أسايش محافظة دهوك، وتمت مداهمة العصابة وضُبط بحوزتهم 236 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، و35 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدرة".

وأوضحت أن "مصدر المواد المخدرة لهذه العصابة الدولية الخطيرة هو من دول الجوار وذهبت باتجاه إقليم كوردستان والعراق ومن هناك إلى دول الخليج".

وكان مصدر أمني، قد أخبر وكالة شفق نيوز، أمس السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة في حي شندوخا بين قوات أمنية وعناصر تابعة لشبكة تتاجر بالمواد المخدرة، وأسفرت عن اعتقال جميع أفراد تلك الشبكة دون وقوع أية خسائر بشرية.

وأوضح المصدر، أن "الشبكة كانت تختبئ في أحد المجمعات السكنية القريبة من مجمع تناهي السكني غربي دهوك"، كما أن عناصر المجموعة من المطلوبين للعدالة بسبب قضايا الترويج والمتاجرة بالمواد المخدرة.