بغداد .. تفكيك شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية عابرة للحدود بعد الإطاحة بالعقل المدبر

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة بالعاصمة بغداد، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهم يقوم بإقناع الشباب على بيع اعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى (ح.س)، والذي يقوم باستدراج الشباب وإقناعهم على بيع الكلى بمبالغ مالية في مدينة الكاظمية في بغداد.

وأضاف، أنه من خلال الاعترافات تبين أن المتهم يتواصل مع شخص يدعى (م) والذي يسكن في الاهواز جنوبي ايران، ومع شخص آخر يدعى ( ي ) و الذي يسكن في مدينة أربيل، مشيرا الى ان هؤلاء يشكلون شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.