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بغداد تغلق شبه كامل وإجراءات مشددة بمحيط مدينة الصدر والمنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-09-27T21:40:42+0000
بغداد تغلق شبه كامل وإجراءات مشددة بمحيط مدينة الصدر والمنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإحكام إغلاق الطرق الحيوية والرئيسية في العامة بغداد، ضمن خطة أمنية مشددة عشية جلسة مقررة للبرلمان العراقي، في وقت تدور فيه الأنباء عن خروج تظاهرة متزامنة لأتباع التيار الصدري في منطقة التحرير التي أحكمت طرق الوصول إليها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين تظاهرات محتملة وجلسة البرلمان دخلت حيز التنفيذ، حيث شملت اغلاق جسور الجمهورية، السنك، جسر مدينة الطب وملعب الشعب، بالإضافة تقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر.

وأضاف أن العاصمة بغداد تم تقسيمها ثلاثة قواطع، حيث خرجت أكثر من ٧٠ بالمائة من الطرق والجسور عن الخدمة، بالإضافة إلى إحكام إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، بالإضافة إلى المداخل الرئيسية الى العاصمة.

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