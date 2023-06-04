بغداد تعيد 148 عائلة من "أسر داعش" إلى العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحكومة العراقية لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد، تسلم 148 عائلة من أُسر تنظيم داعش، من مخيم الهول السوري، إلى مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي في الجدعة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

ويأتي ذلك، في ضوء مضي الحكومة الاتحادية في إعادة أسر تنظيم داعش من العراقيين الذين يقطنون مخيم الهول في سوريا، إلى البلاد، وإعادة تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع، بحسب تصريح سابق لمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

ووفق تصريحات رسمية عراقية، يوجد في مخيم الهول، 7 آلاف أُسرة عراقية، إضافة إلى قرابة هذا العدد من السوريين وبحدود 10 آلاف من الأجانب ما يسمون بـ"الجهاديين".

ومنذ فرار عناصر داعش وعائلاتهم من العراق بعد عام 2017 إثر تحرير البلاد من سيطرة التنظيم، أقدمت الحكومة العراقية، على إعادة (نساء وأطفال) إلى البلاد، وتحديداً إلى مخيم "الجدعة"، فيما تواصل رصد ما تبقى منهم لتسوية أوضاعهم وإعادتهم.