بغداد .. تعذيب طفلة حتى الموت من قبل والدها وزوجته

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بمقتل طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات جراء تعرضها للتعذيب الشديد على يد ابيها وزوجته وذلك شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت من أحد المتعاونين بوجود حالة قتل طفلة إثر تعرضها الى تعنيف اسري في منطقة حي المنتظر شرقي بغداد.

وبين أن الطفلة تُدعى (م، م) من مواليد العام 2020، لقت حتفها نتيجة لتعرضها الى تعذيب، وذلك بعد إجراء الكشف من قبل خبير الادلة الجنائية.

ووفقا للمصدر، فقد لوحظ على الجثة آثار تعذيب وشد أسنان (عض) و كدمات زرقاء على الجسد.

وأشار إلى أنه بعد التحقيق من قبل ضابط المركز تم إلقاء القبض على والد الطفلة وزوجة الاب الثانية، وكانت اعترافاتهما انهما قاما بقتلها نتيجة التعنيف.