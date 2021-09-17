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بغداد تعتقل 7 أشخاص قادمين من إقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-09-17T18:30:21+0000
بغداد تعتقل 7 أشخاص قادمين من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الجمعة، القبض على 7 اجانب حاولوا التسلل الى بغداد قادمين من إقليم كوردستان، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بدون ترخيص.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات دقيقة وردت الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عن نية 7 اجانب الدخول الى العاصمة بغداد بدون ترخيص رسمي قادمين من إقليم كردستان وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة اللواء حسن خنجر مدير المديرية المذكورة لالقاء القبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأضافت، "بالفعل تم نشر عدد من المفارز ضمن محيط سيطرة الشعب وضمن الطرق والمقتربات النيسمية حيث تم ملاحظة ترجل عدد من المسافرين من احد عجلات السفر القادمة من الإقليم قبل السيطرة بمسافة ومحاولة عبور السيطرة راجلة من خلال التسلل الى بغداد ليلا حيث تم القاء القبض عليهم وعددهم 7 احدهم يحمل الجنسية التركية و6 يحملون الجنسية السورية وتبين دخولهم غير شرعي لعدم وجود سمة دخول الأرضي العراقية".

وتابعت، "تم التحفظ عليهم وتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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