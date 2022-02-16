سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تعتقل 11 سورياً مخالفاً والنجف تطيح بتاجر مخدرات هارب

Category: أمـن

Date: 2022-02-16T18:29:06+0000
بغداد تعتقل 11 سورياً مخالفاً والنجف تطيح بتاجر مخدرات هارب

شفق نيوز/ أفادت عمليات بغداد، يوم الاربعاء، بالقاء القبض على 11 شخصاً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية اثناء محاولة دخولهم الى العاصمة، في وقت القت وكالة الاستخبارات  القبض على متهم محكوم هارب بقضايا مخدرات في النجف.

وقالت عمليات بغداد في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة  بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي المتواجدة في سيطرة الشعب من ضبط 11 شخصاً يحملون الجنسيات السورية مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأشار إلى "احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".

على الصعيد الامني قالت خلية الإعلام، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعملية استخبارية نوعية، من القاء القبض على المتهم (أ. ج. م) والذي هرب من قسم مكافحة مخدرات النجف الاشرف بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١١".

وأوضح بيان الخلية، أن "عملية القبض جاءت بعد ان تم مراقبة تحركاته ونصب كمين محكم له، اثمر عن القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويوم الجمعة (11 شباط الجاري) افاد مصدر أمني في النجف، بهروب معتقل "بارز" من احد مراكز المحافظة الامنية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، حينها بأن معتقلاً بارزاً موقوفاً في مركز المكافحة التابع لقسم مخدرات النجف تمكن من الهرب مساء اليوم من المركز، لافتاً إلى أن المتهم الهارب محكوم على قضية سرقات ومطلوب وفق المادة 28 مخدرات.

related

قوة امنية تطيح بتاجر مخدرات "خطير" في النجف

Date: 2022-02-03 08:04:54
قوة امنية تطيح بتاجر مخدرات "خطير" في النجف

انتشال جثة سائق شاحنة غربي بغداد واعتقال تاجر مخدرات "خطير" بالنجف

Date: 2021-09-11 06:18:18
انتشال جثة سائق شاحنة غربي بغداد واعتقال تاجر مخدرات "خطير" بالنجف

النجف.. ضباط يمارسون ضغوطاً على مفوض لتبرئة تاجر مخدرات بسبب نفوذ والدته

Date: 2021-11-10 18:52:01
النجف.. ضباط يمارسون ضغوطاً على مفوض لتبرئة تاجر مخدرات بسبب نفوذ والدته

اعتقال تاجر مخدرات "كبير" وسط بغداد

Date: 2021-10-21 07:41:03
اعتقال تاجر مخدرات "كبير" وسط بغداد

العثور على جثة تاجر مخدرات قضى بـ"رمانة يدوية" في النجف

Date: 2021-11-24 14:18:10
العثور على جثة تاجر مخدرات قضى بـ"رمانة يدوية" في النجف

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

النجف.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" وإصابة ضابط بعد اشتباك مسلح

Date: 2021-02-28 11:19:20
النجف.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" وإصابة ضابط بعد اشتباك مسلح

"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية

Date: 2021-05-10 12:41:56
"حرائق الحنطة" تطال حقول محافظتي النجف والديوانية