بغداد تعتقل 11 سورياً مخالفاً والنجف تطيح بتاجر مخدرات هارب

شفق نيوز/ أفادت عمليات بغداد، يوم الاربعاء، بالقاء القبض على 11 شخصاً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية اثناء محاولة دخولهم الى العاصمة، في وقت القت وكالة الاستخبارات القبض على متهم محكوم هارب بقضايا مخدرات في النجف.

وقالت عمليات بغداد في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي المتواجدة في سيطرة الشعب من ضبط 11 شخصاً يحملون الجنسيات السورية مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأشار إلى "احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".

على الصعيد الامني قالت خلية الإعلام، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعملية استخبارية نوعية، من القاء القبض على المتهم (أ. ج. م) والذي هرب من قسم مكافحة مخدرات النجف الاشرف بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١١".

وأوضح بيان الخلية، أن "عملية القبض جاءت بعد ان تم مراقبة تحركاته ونصب كمين محكم له، اثمر عن القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويوم الجمعة (11 شباط الجاري) افاد مصدر أمني في النجف، بهروب معتقل "بارز" من احد مراكز المحافظة الامنية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، حينها بأن معتقلاً بارزاً موقوفاً في مركز المكافحة التابع لقسم مخدرات النجف تمكن من الهرب مساء اليوم من المركز، لافتاً إلى أن المتهم الهارب محكوم على قضية سرقات ومطلوب وفق المادة 28 مخدرات.