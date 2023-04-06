بغداد تعتقل ثلاث مطلوبات اجنبيات هربن من اربيل ودهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، أن قوة أمنية من فوج طوارئ بغداد القت القبض على ثلاث متهمات من الجنسية الأجنبية هربن من اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع تمكنت من إلقاء القبض على ثلاث متهمات من الجنسية الأجنبية، مطلوبات وفق المادة (41) من قانون العقوبات العراقي وهاربات من محافظتي (دهوك - وأربيل).

وبينت الوزارة أن عملية القبض تمت خلال تنفيذ واجب مشترك ونصب كمين محكم وفق معلومات استخباراتية وأدت الى القبض عليهن ضمن منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، ليتم تسليمهن الى جهة الطلب أصولياً.