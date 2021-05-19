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بغداد تطيح بأفراد عصابة للأموال المزيفة بينهم امرأة

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T10:10:58+0000
بغداد تطيح بأفراد عصابة للأموال المزيفة بينهم امرأة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة بغداد، يوم الاربعاء، الاطاحة بعصابة تقوم باستبدال العملة مقابل اموال مزيفة شرقي العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات دقيقة أفادت بوجود عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال عن طريق تبديل العملة الحقيقية بأخرى مزيفة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة بغداد الجديدة، (شرقي العاصمة).

وأوضحت أن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتشكيل فريق عمل ميداني والقبض على العصابة، مبينة أنه بعد التعمق بالتحقيق والبحث تم التوصل الى أفراد العصابة حيث تم القاء القبض على المتهمين بالتعاون مع دوريات النجدة وبحوزتهم مبلغ 20 الف دولار مزيف.

وبحسب البيان فأنه من بين أفراد العصابة أمراة والتي عثر على المبلغ المزيف بحوزتها، مشيراً إلى اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.

 

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