بغداد تطيح بـ"أبي عبيدة" وسائق اوكار داعش

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، بالقبض على اثنين من "الإرهابيين" اللذان عملا ضمن صفوف داعش في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي.

وأوضح البيان، أنه من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترف الارهابي الاول والمكنى ابو عبيدة بعمله بمايسمى فرقة نهاوند الداعشية، فيما اعترف الارهابي الثاني بعمله كسائق عجلة حفريات اوكار داعش.

وبينت أن عملية إلقاء القبض عليهما تمت ضمن محافظة بغداد، مشيرا إلى تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الاجراءات القانونية.