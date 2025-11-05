بغداد تصحو على مقتل فتاة.. وشبهات جنائية تحوم حول الحادث

شفق نيوز- بغداد

افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن فتاة من مواليد العام 2007 قتلت داخل منزلها في منطقة ناحية الرشيد جنوبي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية، وبحسب ادعاء ذويها، تشير إلى أن الحادث وقع أثناء سحبها فراشاً أرضياً (زولية) من مكان مرتفع، ما أدى إلى سقوط سلاح نوع كلاشنكوف وانطلاق رصاصة منه أصابتها وتسببت بوفاتها على الفور".

من جهته، وجّه خبير الأدلة الجنائية بفتح تحقيق معمق في الحادثة، نظراً لوجود شكوك حول ظروف وقوعها، وفقاً للمصدر.