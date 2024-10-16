بغداد تصحو على حادثة مروعة .. شقيقان يقتلان شقيقتهما طعنا داخل المنزل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمقتل امرأة على يد شقيقها في احدى مناطق الكرخ في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين شقيقين قاما بقتل شقيقتهما مواليد العام 1990 داخل منزلهم داخل منزلهم ضمن منطقة حي العدل في جانب الكرخ لأسباب مجهولة، مبينا أن الضحية غير متزوجة.

وأوضح أن عملية القتل تمت باسلوب طعنها بعدة طعنات بسكين في منطقة الظهر، مشيرا الى ان قوة امنية تجري عملية البحث عن الجناة اللذين فرا الى جهة مجهولة.