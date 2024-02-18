بغداد تصحو على جريمة "بشعة" .. فتاة تقتل أباها طعنا بالاشتراك مع الأم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإقدام فتاة على قتل والدها بالاشتراك مع أمها بسبب مشاكل عائلية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت عن وجود حادث قتل شخص داخل داره ضمن منطقة الحرية (دور التجاوز) شمالي بغداد عن طريق طعنه عدة طعنات بآلات جارحة".

وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل بمتابعة قائد شرطة بغداد، ولدى الوصول إلى محل الحادث راودت شكوك ضابط المركز بأن القاتل من داخل الدار، وبعد التعمق بالتحقيق مع أبنة المقتول اعترفت بأنها قامت بقتل والدها بالاشتراك مع والدتها بسبب مشاكل عائلية".

ولفت المصدر الى أن "الفتاة حاولت اخفاء معالم الجريمة"، مشيراً الى "القبض على الفتاة وأمها وتدوين اقوالهما بالاعتراف وتم إيداعهما التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية".