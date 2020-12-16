بغداد تشيد بتصدي البيشمركة لـ"إعتداء خطير" على الحدود العراقية

شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم الأربعاء، جلسته التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

وتدارس المجلس في القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، "بحث المجلس في الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية-فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كوردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة".

وثمّن المجلس "التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، وقد وجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات".

وشن مقاتلو قوات حماية الشعب (YPG) الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، هجوماً على نقطة لقوات البيشمركة على الحدود مع سوريا، بغية اجتياز تلك الحدود، إلا أن قوات البيشمركة تمكنت من صد الهجوم.

كما بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد.

كما ناقش المجلس ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.