بغداد تشهد أكبر انتشار أمني وعسكري واستخباري منذ سنوات

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، مساء الخميس، انتشاراً مكثفاً لقوات متعددة الأصناف والمهام، في مشهد لم يحدث منذ سنوات.

وفي موازاة هذا الانتشار، غصت بعض شوارع شرق القناة إضافة إلى شارع فلسطين وزيونة، بالعجلات المتكدسة مخلفة ازدحاماً كبيراً، وفق شهود عيان تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع زيارة أجراها القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، في العاصمة بغداد.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني، بانطلاق واجبات مركزية من قبل قيادة عمليات بغداد، منذ الساعة 17:00 بتوقيت العاصمة.

وبحسب المصدر الذي تحدث للوكالة، فإن الانتشار الأمني، شمل ثلاثة أفواج من قوات مكافحة الإرهاب، وقوة احتياط لعمليات بغداد، وأفواج متعددة لفض الشغب، إضافة إلى الأجهزة الاستخبارية كافة.

وأشار المصدر، إلى أن "الانتشار الأمني الواسع، شمل جولات تفتيش على السلاح، وحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المطاعم والمناطق الحيوية".