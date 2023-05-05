بغداد تشهد حوادث أمنية بالجملة واعتقال 9 متهمين بإطلاق النار في واسط

شفق نيوز / سجلت العاصمة بغداد، يوم الجمعة، حوادث أمنية عدة من بينها محاولة انتحار فاشلة لشابة، واستهداف منزل بقنبلة يدوية، ومشاجرتين، فيما اعتقلت قوات الأمن 9 متهمين بإطلاق أعيرة نارية في محافظة واسط.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شابة مواليد 1998 أصيبت بحروق كبيرة، نتيجة محاولتها الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل منزلها ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وفي حادث آخر، استهدف مجهولون منزل مواطن بقنبلة يدوية ضمن منطقة حي البتول في بغداد، من دون إصابات تذكر، مع رصد أضرار مادية، نتيجة خلافات شخصية، وفقاً للمصدر.

هذا وشهدت العاصمة بغداد، في وقت لاحق، مشاجرتين، الأولى بين شخصين تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (بندقية) ضمن منطقة صليخ، وأسفرت عن إصابة أحد طرفي المشاجرة، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.

أما المشاجرة الثانية، فوقعت ضمن منطقة الأمين الثانية شرقي العاصمة، بين أشخاص مجهولي الهوية، استخدموا السلاح الخفيف فيما بينهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، قبل فرار البقية، وفقاً للمصدر.

وفي واسط، أعلنت قيادة شرطة واسط، إلقاء القبض على 9 متهمين أثناء قيامهم بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات، وأربعة آخرين مطلوبين وفق أحكام المادة (431) من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت القيادة، في بيان ورد للوكالة، أن "مفارز قسم شرطة العزيزية، تمكنت من القبض على (تسعة) متهمين أثناء قيامهم بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات".

ومن جانب آخر، جرى تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق أربعة من المطلوبين للعدالة وفق أحكام المادة (431) من قانون العقوبات العراقي، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيفهم أصوليا"، وفقاً لبيان شرطة واسط.