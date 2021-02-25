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بغداد.. تشكيل لجنة أمنية رفيعة لتأمين حماية الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-02-25T11:18:45+0000
بغداد.. تشكيل لجنة أمنية رفيعة لتأمين حماية الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، تشكيل لجنة أمنية رفيعة برئاسة قائدها، لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، وذلك بعد قرار تأجيل موعدها الأول في ٦ حزيران، لعدم استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها، وفق مراقبين.

وعقد قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، مؤتمرا أمنيا في مقر القيادة، نوقشت فيه آلية تنسيق العمل لتأمين الحماية لمراكز التسجيل والمراكز الانتخابية للانتخابات البرلمانية لعام 2021.

وبحسب بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، تنسب "تشكيل لجنة برئاسة قائد عمليات بغداد، ويعاونه كل من قائد شرطة بغداد، ونائب قائد العمليات، وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية والوزارات ذات العلاقة".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع الأول للجنة تمخض عنه تشكيل لجان فرعية لمتابعة عملية الانتخابات وحسب الاختصاص (لجنة ميدانية، لجنة استخبارية، لجنة إدارية، لجنة إعلامية)".

وشدد قائد العمليات، وفقا للبيان، على ضرورة "العمل كخلية واحدة مع جميع الجهات والأجهزة الأمنية لغرض تسهيل مهمة هذه اللجان".

 

 

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