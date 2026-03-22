بغداد.. تشديد أمني ببعض المناطق القريبة من المطار

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بتشديد الأجهزة الأمنية إجراءاتها في المناطق القريبة على مطار العاصمة الدولي، وذلك بُعيد تعرضه لقصف جديد بطائرتين مسيرتين ضمن سلسلة استهدافات طالته على نحو شبه يومي منذ بدء الحرب في المنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المناطق التي شملتها الإجراءات الأمنية المشددة هي كل من (العامرية، وحي الجهاد، وحي الفرات، والرضوانية، وأبو غريب)".

كما شملت الإجراءات أيضاً وفق المصدر، "إغلاق الشوارع الترابية، وذلك بهدف السيطرة على أماكن إطلاق المسيّرات والصواريخ".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بتعرض محيط مطار بغداد الدولي لقصف بطائرتين مسيرتين، استهدفت الأولى مقر الدعم اللوجستي (قاعدة فيكتوري سابقاً) في المطار، ثم استهدفت طائرة مسيرة ثانية الموقع ذاته، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت الأحد، تنفيذ 21 عملية عسكرية استهدفت قواعد ومصالح "الاحتلال" في البلاد والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية.

وذكرت "المقاومة" في بيان رسمي، أن مقاتليها نفذوا هذه الهجمات باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات تأتي ضمن سياق الرد على التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.