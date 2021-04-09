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بغداد تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T17:11:52+0000
بغداد تشدد إجراءات حظر التجوال الوقائي

شفق نيوز/ أفادت شرطة العاصمة بغداد، الجمعة، بتشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أفواج طوارىء شرطة بغداد شددت إجراءاتها الوقائية المتعلقة بحظر التجوال الشامل ضمن قواطع المسؤولية".

وأضافت أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة يشرف إلى جانب مدير افواج طوارىء شرطة بغداد وأمري الافواج على فرض كامل وشامل للحظر حفاظا على مواطني العاصمة بغداد من انتشار الوباء".

ودعت الشرطة، سكان العاصمة، إلى "التزام منازلهم حفاظا على صحتهم، وان يتعاونوا مع قواتهم الامنية".

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