بغداد تسجّل حالتي انتحار في جانبها الشرقي خلال ساعات قليلة

شفق نيوز- بغداد

سجّلت العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، حالتيّ انتحار لشاب وامرأة في المناطق الشرقية من العاصمة وخلال فارق زمني قليل.

حيث أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بانتحار "فتى بعد أن شنق نفسه بواسطة حبل داخل منزله الواقع في حي طارق بمدينة الصدر شرقي بغداد".

غير أن المصدر أفاد أيضاً بأن خبير الأدلة الجنائية "كان له رأي آخر، ووجّه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".

وفي منطقة بوب الشام شمال شرقي بغداد أيضاً، أفاد المصدر بانتحار امرأة تبلغ من العمر عشرين سنة، مبيّناً أن الانتحار تم بحرق نفسها حيث استخدمت مادة النفط وأقدمت على سكبه على جسمها وإضرام النيران داخل منزلها.

وأشار المصدر إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتشهد العاصمة بغداد ومدن العراق الأخرى، تسجيل حالات انتحار بشكل شبه يومي، لأسباب مختلفة، غير أن الكثير من هذه الحالات يتم كشف ارتباطه بجرائم جنائية.