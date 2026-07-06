بغداد تسجل حالتي غرق ووفاتين مشتبه بهما ومحاولة انتحار لمنتسب أمني

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل عدة حوادث تمثلت بحالتي غرق، وحالتي وفاة مشتبه بهما، ومحاولة منتسب أمين الانتحار، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مفارز الشرطة قامت بانتشال جثتين لشقيقين غرقا أثناء السباحة داخل نهر دجلة ضمن منطقة شاطئ التاجي غربي بغداد".

وأوضح أنه "تم نقل الجثتين إلى الطب العدلي، واتخاذ الإجراءات الأصولية".

وأشار المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 1998 يعاني من مرض طيف التوحد، توفي داخل داره ضمن منطقة حي العامل في بغداد".

وبين أن "حالة الوفاة مشتبه فيها، وخبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".

ولفت المصدر إلى أنه "تم العثور على جثة رجل متفسخة داخل داره ضمن منطقة المنصور، والعثور على مبلغ قدره 3400 دولار في المنزل".

وأوضح أن "الضحية يعيش بمفرده في المنزل، وتم فتح تحقيق لمعرفة الملابسات لوجود شكوك بالحادثة".

إلى ذلك، أضاف المصدر أن "منتسباً في وزارة الدفاع أطلق النار على نفسه من مسدس وأصيب برأسه في محاولة للانتحار داخل منزله ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد".

وأكد أن "المنتسب أصيب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وحسب المعلومات الواردة فإن المنتسب يعاني من ضغوطات نفسية".