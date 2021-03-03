بغداد تسجل حالتي انتحار .. وممارسة أمنية قرب المطار الدولي استعدادا لزيارة البابا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإنتحار شخصين في حادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا تولد ٢٠٠٤ انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزله ضمن منطقة ابو دشير جنوبي بغداد

هذا وانتحرت فتاة بواسطة شنق نفسها داخل غرفة منزلها في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وعلى صعيد آخر بدأ انتشار أمني لقوات حماية رئاسة الوزراء بالقرب من ساحة عباس بن فرناس وطريق مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر آخر ان الفرقة الخاصة انتشرت على طريق الخضراء في ممارسة امنية تنفذها القوات اعلاه استعداد لزيارة البابا.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق بين 5 و8 مارس/آذار الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق للبلاد.