بغداد تستيقظ على ثلاث جرائم قتل.. "إحداها بالخطاً"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل منتسب بالحشد الشعبي وآخر نتيجة مشاجرة وثالث عن طريق الخطأ في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية نيران فتحوا، نيران اسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسب في هيئة الحشد الشعبي ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر، أن شاباً تولد 2011، وحسب ادعاء ذويه كان يعبث بسلاح نوع كلاشنكوف واطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، حيث أستقرت الرصاصة بمنطقة الرأس، وذلك ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة.

وفي حادث ثالث، أسفرت مشاجرة بين شخصين على دراجة هوائية تطورت الى استخدام السلاح الأبيض (سكين) ما اسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة وهو شاب تولد 2011 بعد اصابته بطعنات سكين في الرقبة، فيما لاذ الجاني بالفرار، موضحا أن محل الحادث في حي اور شرقي بغداد.