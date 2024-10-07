تحرش ومشاجرات دموية في صباح بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصدر أمني، يوم الاثنين، بوقوع مشاجرة دامية في منطقة الكرادة وسط بغداد بين شخصين لم تُعرف أسبابها، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، مما أسفر عن مقتل أحد الأطراف، الذي يعمل منتسبًا في وزارة الدفاع، بينما لاذ الجاني بالفرار من موقع الحادث.

كما ذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن امرأة أصيبت بجروح متعددة بعد أن أقدمت على رمي نفسها من سيارة كيا لنقل الركاب ضمن شارع مطار المثنى.

وأشارت إلى أن المرأة ادعت أن صاحب السيارة تحرش بها بالكلام غير اللائق، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، باندلاع مشاجرة جماعية في حي أور بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة.

وأكد المصدر أن قوة أمنية اعتقلت اثنين من المتسببين في المشاجرة، أحدهم موظف في وزارة العدل.