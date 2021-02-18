بغداد تستخدم مكبرات الصوت مع دخولها "ساعة الحسم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن العاصمة العراقية بغداد دخلت حظراً شاملاً على التجوال ضمن اجراءات مواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العاصمة بغداد دخلت مع حلول الساعة الثامنة من مساء اليوم، حظراً على التجوال الصحي الشامل".

وأوضح المصدر أن "القوات الامنية وتدعو عبر مكبرات الصوت اصحاب المحال الى الاغلاق".

وباشرت السلطات في بغداد، في وقت سابق الخميس، بنشر قوات أمنية في أرجاء العاصمة قُبيل سريان حظر التجوال الليلي للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب مصدر أمني.

وفرضت السلطات حظر التجوال الجزئي إلى جانب قيود أخرى بينها تعليق دوام المدارس والانشطة الرياضية وغلق المساجد والأماكن العامة الأخرى في أعقاب تسجيل البلاد إصابات متزايدة تزامنت مع تشخيص دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى البلاد.