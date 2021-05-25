بغداد تستجيب لمهلة "الساعة الواحدة" وتطلق سراح 4 متظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مطلع بإطلاق سراح أربعة متظاهرين من أبناء الناصرية في ذي قار كان قد جرى احتجازهم خلال احتجاجات يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق سراح المتظاهرين الـ4 المعتقلين في بغداد على خلفية تظاهرات اليوم في العاصمة بعد تدخل رئيس جهاز الأمن القومي عبدالغني الاسدي، ومحافظ ذي قار، أحمد الخفاجي".

وأشار إلى أنهم في طريقهم حاليا إلى مدينة الناصرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، هدد متظاهرو محافظة ذي قار بـ"شل" حركة السير في المحافظة ما لم يتم إطلاق سراح متظاهرين من أبناء المحافظة اعتقلتهم القوات الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال أحد المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "لدى الحكومة الاتحادية ساعة واحدة لإطلاق سراح أربعة متظاهرين معتقلين في بغداد، بينهم شقيق أحد ضحايا تظاهرات الناصرية".

وأضاف "إذا لم يتم إطلاق سراحهم سنقوم بقطع جميع الطرق وإغلاق جميع الجسور في ذي قار، وشل حركة السير بالكامل".

وكان متظاهرو الناصرية قد قطعوا بالفعل عدة جسور وسط المدينة بواسطة الإطارات المحترقة.

وتظاهر آلاف العراقيين الثلاثاء في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.