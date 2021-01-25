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بغداد ترصد عجلات متروكة بعد أيام من الهجوم الدامي

Category: أمـن

Date: 2021-01-25T16:28:25+0000
بغداد ترصد عجلات متروكة بعد أيام من الهجوم الدامي

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاثنين، بأن قوة امنية رصدت عجلات متروكة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بعد أيام من هجومين انتحاريين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خلية صقر بغداد تلقت عدة بلاغات بوجود عجلات متروكة، الاولى خلف مبنى ماكسي مول في منطقة المنصور، (غربي بغداد)، والثانية في شارع النضال، (وسط بغداد)، والثالثة قرب شركة الضلال ، (شرقي بغداد)".

وأوضح المصدر، أن "القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى مكان وجود العجلات ضمن تلك المناطق، وبعد التفتيش اتضح أنها خالية من أية متفجرات".

وتأتي هذه الحادثة بعد ايام من تفجيرين انتحاريين طالا سوقاً شعبية وسط بغداد واودى بعشرات الضحايا، في وقت تشدد الاجهزة الامنية العراقية اجراءاتها تحسباً من هجمات مماثلة.

 

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