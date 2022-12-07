بغداد ترسل لجنة أمنية عليا للتحقيق بأحداث ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، إرسال لجنة أمنية "عليا" للتحقيق بأحداث تظاهرات محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بارسال لجنة امنية عليا الى محافظة ذي قار لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، بمصرع متظاهر وإصابة آخرين، خلال صدامات مع الجيش العراقي.

وقال مراسلنا إن متظاهرين غاضبين نظموا وقفة احتجاجية في تقاطع "البهو" وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، احتجاجاً على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

وبين أنه يوم أمس الثلاثاء، انطلقت تظاهرة في الناصرية احتجاجاً على الموضوع نفسه وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، واليوم تجددت التظاهرة وتطورت إلى صدامات مع قوات الجيش ما أدى إلى مصرع متظاهر فيما أصيب ستة آخرون بجروح خطرة، اثنان منهم في العناية المركزة لوضعهما الصحي الحرج.