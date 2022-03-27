بغداد تحكم قبضتها على ثمانية "ارهابيين" وتاجر قطع أثرية.. صور

شفق نيوز/ أفادت السلطات الامنية العراقية، اليوم الاحد، بالقبض على ثمانية متهمين بالارهاب وآخر يتاجر بالقطع الأثرية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العاملة بمحافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي"، مبينة أن المتهم "اعترف من خلال التحقيقات الاولية قيامة بنقل وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الامنية المتواجدة في قضاء الطارمية".

وأوضح البيان، أن "مفارز الوكالة ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق تمكنت أيضأً من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في سيطرة الشعب والمطلوب الى مديرية استخبارات وأمن الانبار".

الى ذلك واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، فقد تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في بغداد"، وفق البيان الذي اشار إلى أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص واستحصال الموافقات القضائية ومتابعتة من محافظة الانبار الى محافظة بغداد، بعد ما تم استدراجة وبالجرم المشهود وبحوزتة قطعة اثرية تعود للعصور القديمة".

وأكد البيان، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وضبط القطعة الاثرية بمحضر ضبط اصولي".

على الصعيد، أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بأن شرطة بغداد القت القبض على ستة متهمين بالارهاب ضمن سيطراتها في العاصمة.

وجاء في بيان لها، إن مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على ستة متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولوا النفاذ من السيطرات.

وبينت أن مفارز سيطرة الشعب التابعة لذات المديرية القت القبض على اربعة متهمين بالارهاب، فيما القت مفارز سيطرتي التاجي والدورة القبض على متهم بالارهاب في كل منها ليصبح العدد ستة متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وأشار البيان، إلى تسليمهم اصوليا الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون